Не був в універі – не бачив Че, або Вікінги на вулицях Чернівців

Маленький Париж, український Відень – так говорять про Чернівці туристи. Місцеві ж лагідно називають його Че. А традиція ця колись була моментом – коли хтось вперше так мило вимовив назву рідного міста. Із таких моментів і складається наше життя. Живи цими миттєвостями разом з Pepsi!

Чернівці ще називають містом студентів – близько 65% населення міста складають молоді люди. Тому логічно, що найбільш відвідуваним місцем у Чернівцях є університет. Сюди ходять не лише за знаннями, але й щоб посидіти на газоні в компанії друзів чи зробити кілька крутих селфі. Це вже справді стало доброю традицією серед чернівчан.

Однак, цієї традиції могло б і не бути, якби не важливе рішення. В один момент місцева влада вирішила перетворити будівлю, в якій раніше була Резиденція митрополитів Буковини, на навчальний заклад. Так один момент змінив історію міста та став початком нових традицій.

А ти знав, що саме тут знімали молодіжний український трилер "Тіні незабутих предків"? Тож хтозна, може, кіновиробництво стане ще однією традицією Че?

Якщо весь навчальний рік молодь тусується в універі, то влітку всі починають фестивалити. Один із найпопулярніших заходів – Midsommar – свято скандинавської історії. У період фесту Че перетворюється на локації з "Гри престолів" – учасники одягають лицарські обладунки й озброюються мечами. Повір – це незабутнє видовище!

А все почалося з моменту, з ідеї. Хлопці, які полюбляли історії про вікінгів, вирішили залучити до свого хобі інших. Нині фест вже став традиційним для Чернівців.

Але перед тим, як піти на прогулянку в той же універ, чи в затишну кафешку, чи пофестивалити на Midsommar, усі зустрічаються на одному і тому ж місці – біля кінотеатру "Чернівці".

"Зустрічі (не тільки романтичні, а й будь-які) призначають біля кінотеатру "Чернівці". Хоча ми його називаємо "Жовтень", як це було ще за часів радянщини. Так і кажемо – "біля "Жовтня" – і всі знають, куди треба прийти", – розповіла чернівчанка Катерина.

Та ти й сам, певно, не раз мав зустріч біля "Жовтня".

Як бачиш, кожна з наших традицій почалася з моменту. Лови ці миті разом Pepsi. Розкажи у соцмережах про цікаві традиції Чернівців, які почалися з моментів, і вигравай чудові призи!